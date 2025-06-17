潮州車站設鐵路警察值班台 突發狀況不必再等支援

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東縣內第2大站潮州車站，旅運量多卻長期未設置鐵路警察值班服務台；立委徐富癸協助爭取，並在昨天完成設置，未來突發狀況可即刻處理，不必再等待屏東車站支援。

潮州車站是屏東縣內第2大站，旅運量僅次屏東車站，也是台鐵西部幹線對號列車起迄點一等站；潮州車站每日進出旅客眾多，卻長期未設置鐵路警察值班服務台，引發地方民眾對於車站治安關切。

民進黨立委徐富癸辦公室今天發布新聞稿表示，潮州站雖為一等車站，但遇突發事件時，鐵路警察須從屏東站搭乘列車前往支援，除造成應變時間延遲，也嚴重排擠潮州分局中山路派出所既有勤務資源，配置顯然不符潮州站在全線交通地位與實際需求。

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徐富癸辦公室表示，日前邀集台鐵潮州車站及屏東縣警察局潮州分局共同協商，三方達成共識，應於潮州車站大廳設置鐵路警察值班台，讓乘客看得到、找得到，多一層安全保障。

徐富癸辦公室指出，台鐵局配合辦理，鐵路警察4日開始在潮州站巡邏，16日完成設置潮州車站值班台並正式啟用。（編輯：陳仁華）1140617