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Meta布局人工智慧 砸逾百億美元投資Scale AI

2025/6/13 18:01
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（中央社舊金山12日綜合外電報導）人工智慧（AI）新創公司Scale AI今天晚間宣布獲得臉書母公司Meta的一項重大新投資。據報，Meta向Scale AI投資逾百億美元。此次投資使Scale AI的估值超過290億美元，並將Scale AI創辦人汪滔納入Meta。

根據Scale AI，作為交易的一部分，Scale AI創辦人兼執行長汪滔（Alexandr Wang）將加入Meta，協助這家科技巨頭推動自身的人工智慧發展。

Meta據報將向總部位在舊金山的Scale AI投資超過100億美元，並在與OpenAI、Google和Microsoft等對手激烈的AI競賽中，搶下Scale AI的28歲執行長汪滔。

Meta發言人在回應法新社的詢問時說：「Meta已敲定與Scale AI的戰略合作夥伴關係和投資。」

「作為合作的一部分，我們將進一步深化雙方在AI模型訓練資料方面的合作；汪滔將加入Meta，參與我們打造超級AI的計畫。」

Meta承諾將在未來幾週內公布更多的細節。

根據Scale AI這家新創公司，Scale AI與企業、政府和實驗室合作，以發揮AI的效益。

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汪滔在新聞稿中說：「Meta的投資肯定了Scale AI到目前為止的成就，也再次證明我們的未來之路如同AI一樣沒有極限。」

汪滔在社群媒體平台X的一篇貼文中說，自2016年創立Scale AI以來，公司已發展到1500多名員工。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140613

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