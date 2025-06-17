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Meta再涉法規紅線 數發部最快本週開罰並證實業者訪台

2025/6/17 12:21（6/17 12:38 更新）
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數發部今天證實，Meta近期將拜會數發部；此外，最近收到業者涉廣告揭露不全案件，最快將在本週再次開罰Meta。（中央社檔案照片）
數發部今天證實，Meta近期將拜會數發部；此外，最近收到業者涉廣告揭露不全案件，最快將在本週再次開罰Meta。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北17日電）數發部日前認定Facebook平台因網路廣告揭露不完全，開罰Meta新台幣100萬元，市場傳出Meta美方高層7月將訪台，可能討論打詐議題。數發部今天證實，Meta將拜會數發部；此外，近期再次收到業者涉廣告揭露不全案件，最快將於本週再次開罰Meta。

數發部政務次長林宜敬日前說明，近日再次收到內政部提交的23件廣告資訊揭露不全案件，已在5月29日邀集相關單位開會，並發函請Meta陳述意見，待收到回覆後，就會邀集相關單位討論是否裁罰。

數發部近期收到23件廣告資訊揭露不全案，外界關注何時開罰，林宜敬今天表示，已經有跟相關單位開過會，現在要等Meta陳述意見，仍在走行政流程中。

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數發部官員指出，最快可能本週有開罰結果。

業界傳出Meta總部高層可能7月將來台灣，數發部官員回應，有收到相關訊息，除了拜會數發部外，應該會拜訪其他打詐相關部會，樂見美國總部重視打詐議題。（編輯：潘羿菁）1140617

#Facebook
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林宜敬
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