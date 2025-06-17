屏東二峰圳溢流堰暫停開放戲水 鄉公所籲勿入主圳道

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東來義鄉二峰圳因周遭道路施工，即起暫停開放側向溢流堰戲水區；來義鄉公所表示，將視工程進度另行公告開放時間，也籲請民眾勿入主圳道戲水，恐污染民生用水。

來義鄉公所文化觀光產業課長陳惠娟今天告訴中央社記者，二峰圳周遭道路施工，為確保民眾安全，側向溢流堰即起暫時關閉，施工期間不開放戲水；施工內容包含自來水管工程及後續路面重鋪，工期未定，開放時間將視工程進度而定；為讓遊客有更好遊憩體驗，鄰近喜樂發發吾森林公園也在進行環境改善，盼民眾耐心等待，開放時將另行在鄉公所臉書（Facebook）公告。

陳惠娟提醒，「主圳道不是戲水區」，上週末有遊客違規進入主圳道戲水、且屢勸不聽；二峰圳暑期遊客多，希望來訪遊客聽從現場管理員指示與勸導，遵守二峰圳文化廊道戲水與參觀注意事項，並尊重部落生活空間；主圳道不僅水流湍急、環境複雜，更是下游居民民生用水，攸關居民日常用水安全與衛生。

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依來義鄉公所資訊，1923年日治時代期間，台灣製糖株式會社為解決農業灌溉需求，委由日籍技師鳥居信平設計二峰圳，並由在地排灣族原住民協力建造；利用枯水期挖鑿河床置入可濾水並集水的三角堰體，再利用東高西低地勢引水至下游，流經喜樂發發吾部落時，再使用側向溢流堰讓過多水量流返林邊溪，至今仍為台灣少數功能良好水圳，因此在2008年被登錄為文化景觀。

二峰圳側向溢流堰原本每天早上8時至下午5時開放民眾戲水，暑假期間延長到下午6時；此處水位不高且水流平緩，夏季常湧入大量遊客戲水，是親子旅遊熱門景點。（編輯：陳仁華）1140617