助爭取地震救難時間 國震中心2分鐘內可掌握災損分布

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1月3日傍晚，東部外海芮氏規模6.0地震，國震中心隨即啟動分析系統，比對資料庫9萬個模擬事件，2分鐘內掌握災損分布。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北6日電）1月3日傍晚，東部外海芮氏規模6.0地震，讓雙北、宜蘭一陣天搖地動，民眾餘悸猶存同時，國研院國家地震工程研究中心隨即啟動分析系統，比對資料庫9萬個模擬事件，2分鐘內快速掌握災損分布。

台灣位處歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊的交界，經常受到地震威脅，農曆春節期間，新竹縣短短2天內發生12次地震，也引發相關單位高度關注。

國研院國家地震工程研究中心（國震中心）副主任柴駿甫告訴中央社記者，發生地震後，國震中心會先收到中央氣象局發送的地震報告電子郵件，除了地震規模、震央位置、震源深度等基本資訊外，還能掌握全台100多個地震速報站的實測資料。

柴駿甫解釋，地震是否造成損害，「不僅看地震規模，還要考慮斷層破裂方向與深度，以及各地實際震度大小」，根據中央氣象局所提供的數據，台灣地震損失評估系統（TELES）在2分鐘內就能自動推估可能災損分布與數量。

1月3日傍晚5時46分發生地震後，國震中心隨後在5時54分，就把各類可能的災損報告用簡訊發送給約90多個單位，包括消防、自來水相關單位、財團法人住宅地震保險基金等。

國震中心震災模擬組組長葉錦勳表示，TELES包含不同功能的子系統，簡訊傳送內容也會針對不同對象客製化。例如，消防單位想知道的是可能傷亡人數或影響較大的村里數；地震保險基金較關心保險理賠損失的金額；自來水系統單位會想了解管線與設施損害情形。

雖然雙北民眾多數認為1月3日的地震「搖很大」，不過，葉錦勳表示，台灣的建築物耐震設計水準普遍較好，1月3日的地震規模不算很大、震央在外海較遠處，且深度達20公里，研判不會牽涉到內陸的斷層；根據模型評估結果顯示，該地震造成零災損，跟實際結果相符。

究竟系統如何在短時間內快速、精準地評估損失，葉錦勳解釋，平時已完成約9萬筆模擬地震事件，包含不同的地震規模、震央位置、震源深度、不同斷層破裂方向等多種組合，盡可能涵蓋未來可能發生的地震情境。

葉錦勳表示，一旦地震發生時，根據中央氣象局提供資訊，就像學生考試答題使用刪去法一樣，從9萬多個可能選項中，「挑出最符合這次地震特徵的4到6個模擬地震」；再進一步篩選和統計這4到6個模擬地震的各種損失評估結果，包含建物損害、人員傷亡、保險理賠與管線災損等，幫助相關單位決定是否開設災害應變中心以及如何調度人力資源。

此外，地震發生後，最怕重要的維生管線受損波及民生，921大地震當時就曾嚴重影響淨水設施，導致中部地區用水大受影響。國震中心2010年投入發展自來水系統地震損失評估專用軟體Twater，如同管線的聽診器，幫自來水事業單位評估、診斷管線的耐震風險。

TELES下面有具備不同功能的子系統，Twater就是其中一個。國震中心震災模擬組研究員劉季宇表示，自來水管線因布建年代不同，管線材質、管徑大小、接頭型式等都有差異，耐震能力也有所不同，Twater考慮地震發生的斷層位置、土壤液化風險等因素後，可以完成震前的防災推演或是震後的災情研析通報，也可以對哪些管線應該優先汰換提供建議。

以2016年2月6日的高雄美濃地震為例，地震發生在凌晨3時57分，中央氣象局4時4分發布地震報告。劉季宇指出，地震震央雖然在高雄市，但Twater收到報告後，馬上分析出台南市才是重災區、而非高雄市，由於重災區較為明確，水利署、台水公司就可以更精準調派人力投入台南搶修。

不過，Twater系統要具備實用價值，需要長時間蹲馬步與調教，每次地震也是一次驗證，Twater在2015年日漸成熟。劉季宇認為，未來石油、天然氣等能源設施與管線，也應該要及早規劃，發展相似的系統，為未來的大規模地震預作準備。（編輯：林淑媛）1110206

國研院國家地震工程研究中心開發自來水系統地震損失評估專用軟體Twater，圖為Twater評估2018年花蓮地震自來水管線災損數推估圖。（國震中心提供）中央社記者蘇思云傳真 111年2月6日