氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

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氣象局地震中心20日說，嘉南一帶有非常多的斷層，是監測的重中之重。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北20日電）外界指嘉南是特別需要擔心地震的地區，氣象局地震中心今天說，嘉南一帶有非常多的斷層，密布的斷層在人口密集區裡約10個，其中的確有3、4個會特別注意，是監測的重中之重。

台東池上18日下午發生規模6.8地震，外界表示在嘉南一帶同樣也是需要關注的地區。氣象局地震測報中心主任陳國昌今天表示，嘉南一帶有非常多的斷層，密布的斷層在人口密集區裡約10個，有長有短，不是每一個地震潛勢都很高，其中有3、4個會特別注意。

至於需要特別注意的斷層為何，陳國昌語帶保守，僅表示怕說了會引起民眾恐慌，但地震中心都有特別注意。

陳國昌補充，不管地震潛勢高或不高，但因為分布密，且有長久的時間沒有發生錯動，累積的能量應該是相當高，「是監測的重中之重」；監測主要是地震活動的現象，若有明顯的變化，會針對是否有大地震前兆進行討論。

陳國昌提到，地震沒有很好的預測方法，地震活動觀測是最接近判斷的工具。

媒體提問，台北地區的山腳斷層是否也需要特別關注。陳國昌解釋，山腳斷層是正斷層、隨時在張裂，張裂斷層的危險性、威脅性比較低，要發生大地震、醞釀時間可能非常長，大概在數十年至百年的時間內，不會有錯動或活動。

陳國昌也說，要關心山腳斷層不如擔心大屯火山，不過目前大屯火山還沒有活動的跡象。

陳國昌模擬，如果山腳斷層發生大地震，情況確實會非常難以想像，台北會有一大堆地區陷落，海水可能會由淡水河灌入，一部分地區會被淹沒或變成沼澤。

另外，外界關心的嘉南地區地震，陳國昌再次強調，嘉南地區地震預測正負差可能會達20至30年，這樣會沒有意義，反而引起民眾恐慌。（編輯：管中維）1110920