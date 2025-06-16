涉詐臺雅前董事長逾50億元遭訴 女子遭羈押禁見

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（中央社記者林長順台北16日電）女子羅佩雯等人涉嫌以購買機票賺價差等方式詐騙臺雅集團已故董事長沈裕雄，金額超過新台幣50億元，北檢今天依詐欺等罪起訴羅女等6人，移審北院。北院晚間裁定羅女羈押禁見。

另外，台北地方法院裁定同案被告鄭淳駿、謝宗翰分別以200萬元、100萬元交保，均限制出境、出海、限制住居，並實施電子腳環監控。

檢方調查，羅佩雯於民國97年至100年間曾經向多人佯稱可共同投資購買機票賺取價差，被依詐欺等罪判刑定讞，入監服刑，103年6月假釋出獄後，經營機票買賣業務。104年間，羅女因資金短缺，財務狀況陷入困境，決定重施故計。

檢方查出，羅女與友人楊國隆、鄭淳駿合作，佯稱自己熟悉操作海外客戶大額購買機票，可以合作投資賺取價差，有10名被害人陸續投入資金，總計投入新台幣5億2587萬餘元。羅女在被害人投資初期還回饋高額利息，挖東牆補西牆，後來透過鄭淳駿認識沈裕雄後，開始對沈裕雄下手。

檢方指出，羅女向沈裕雄訛稱可大額購買機票賺取高額價差獲利，騙取沈男投入資金，而鄭淳駿則利用曾經擔任沈男的特助取得信任關係，並提供名下銀行帳戶讓羅女收受沈男款項，總計詐得48億8930萬餘元款項。

檢方表示，羅佩雯於111年間向沈裕雄誆稱能協助辦理英國、澳洲、墨西哥等「移民投資」，並自111年7月至112年2月4日，持續向沈裕雄詐取新台幣5450萬餘元及714萬餘美元。因沈裕雄於112年10月間過世，沈家人後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲遲未收回投資款，才提出告訴。

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檢方查出，羅女為了掩飾及隱匿犯罪所得，除了在100年間設立一家公司外，另將款項匯到前夫謝宗翰帳戶，讓謝男設立公司、開設餐廳，並購置澳洲的海外不動產。羅女另以製作假借貸契約方式，將不法所得轉匯到哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓的帳戶中，用來作為開設餐廳、購屋及投資海外不動產等用途。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法加重詐欺、洗錢防制法等罪起訴羅佩雯、鄭淳駿、楊國隆、謝宗翰、羅文傑、詹依苓等6人。檢察官在偵查期間聲押禁見羅佩雯、鄭淳駿、謝宗翰獲准，上午移審台北地方法院。（編輯：方沛清）1140616