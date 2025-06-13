台綜院估今年經濟成長率2.9% 下半年關稅衝擊顯現

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）台灣綜合研究院今天發布經濟預測，考量下半年關稅衝擊浮現、急單拉貨效應消退，保守看待今年景氣，估2025年經濟成長率為2.90%，無法「保3」，且全球經濟放緩的風險持續升高，下半年挑戰大。

台綜院預估2025全年經濟成長率為2.90%，通膨放緩，全年消費者物價上漲率（CPI）為1.98%，跌破2%的通膨警戒線。

不過今年經濟成長前高後低，台綜院指出，上半年台灣因關稅前的拉貨效應湧現，出口超乎預料強勁，且全球半導體景氣週期好轉，全球人工智慧與高科技產品需求激增，企業加速擴充產能，帶動民間投資，激勵經濟表現優於預期。

今年上半年出口頻創佳績，台綜院預測2025年實質商品及勞務輸出成長率為9.82%，且隨著AI、HPC雲端等新興科技應用需求攀升，國內廠商加速擴充產能，資本設備進口屢創新高、大幅成長，2025年實質民間投資成長率達4.54%。

台綜院也從用電量趨勢分析景氣現況，指出5月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.14%，電力景氣燈號連續2個月亮出紅燈，國內景氣熱絡。

展望下半年，台綜院院長吳再益指出，與美關稅談判結果揭曉，海外急單拉貨效應消退，關稅實質效果顯現，台灣的考驗才正要開始，「真正痛苦在下半年」

吳再益認為，今年景氣需保守看待，因為國際經濟情勢瞬息萬變，尤其美國對等關稅談判結果、美中關係發展、匯率穩定及主要國家貨幣政策等議題，都將牽動台灣經濟後續表現。

台綜院並指出，全球經貿不確定性增加，且股市波動加劇，均影響民眾消費信心，今年民間消費成長轉趨平緩，2025年實質民間消費成長率僅1.50%。

台綜院創辦人劉泰英受訪時表示，美國總統川普作風詭譎難測，增添全球經濟局勢的不確定性，也讓金融市場動盪加劇；近期美元下挫，新台幣匯率順勢勁揚，強勁的升值態勢對出口商、壽險業者帶來壓力。

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不過劉泰英認為，追根究底，台灣若要抵禦外在經貿情勢的不確定性，根本之道是強化內需，尤其台灣超額儲蓄規模龐大，顯示資金閒置狀況嚴重，如果這些資金用於投資國外金融標的，自然得承受較高風險，但若用於國內投資，將可強化經濟動能。

劉泰英點出未來投資方向，認為政府應將高鐵東延，平衡台灣東西部差距，除了達到平衡區域發展的目的，大型公共建設投資也可以帶動內需、活絡在地經濟，並藉由穩固內需，淡化外在經貿局勢不確定性對整體經濟的衝擊。（編輯：張均懋）1140613