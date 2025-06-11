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薪資成長超越通膨 前4月實質薪資增幅4年同期最高

2025/6/11 17:27（6/11 18:42 更新）
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圖為新北市板橋區街頭上班族。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北11日電）主計總處今天公布最新工業及服務業薪資統計，剔除物價因素後，4月實質經常性薪資平均數為新台幣4萬3727元，年增1.16%，創近5年同期最大增幅，連續13個月薪資成長速度超越通膨；今年前4月實質經常性薪資年增0.9%，幅度為4年同期最高。

主計總處表示，4月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7807元，年增3.22%，加計獎金及加班費，總薪資平均數為5萬5546元，年增3.3%；累計今年前4月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7523元，年增3.08%，累計總薪資平均數增加3%。

相較於名目薪資，民眾更關注考量物價因素的實質薪資表現。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，4月實質經常性薪資平均數為4萬3727元，年增1.16%，創近5年同期最大增幅，也是自去年4月開始、連續13個月實質薪資的成長速度超越通膨。

此外，今年累計前4月實質經常性薪資為4萬3519元，較去年同期成長0.9%，增幅為4年同期最高。

由於薪資平均數易受極端高薪拉抬，主計總處公布，4月經常性薪資中位數為3萬8208元，年增3.05%；累計前4月的經常性薪資中位數為3萬8116元，較去年同期增加3%，實質經常性薪資中位數年成長0.82%。

主計總處也公布員工個人特性別經常性薪資中位數表現，今年前4月女性全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬6046元，男性為3萬9922元；若與去年同期比較，分別增加3.17%及3.27%。

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此外，今年前4月未滿30歲者經常性薪資中位數為3萬1507元，後隨年齡增長，薪資因工作經驗及專業程度的累積而提高，50至64歲者增至4萬2914元。

主計總處表示，今年前4月經常性薪資中位數隨教育程度提高而遞增，專科及大學程度者為4萬339元，研究所程度者為6萬5927元；就近5年同期觀察，研究所程度者年增率皆高於其他教育程度者。（編輯：張良知）1140611

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