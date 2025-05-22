4月失業率終止連2升 主計總處：美關稅影響尚不明顯

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（中央社記者蘇思云台北22日電）主計總處今天公布4月失業率為3.32%，月降0.03個百分點，終止連續2個月上升，續創25年同月新低水準。主計總處官員表示，目前勞動市場情勢穩定，美國關稅措施對勞動市場影響目前不明顯，仍要持續關注。

主計總處統計顯示，4月失業率3.32%，較3月下降0.03個百分點，4月經季節調整後的失業率為3.36%，跟先前相比持平。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，失業人數為39萬9000人，月減4000人。如果進一步觀察失業原因，其中，初次尋職失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業，以及對原有工作不滿意而失業者，也各減少1000人；跟去年同月比較，失業人數減少4000人。

譚文玲解釋，通常過年後碰到轉職潮，失業率會連續上升1到2個月，隨著轉職者逐漸找到工作，失業率會再轉為下降，目前符合過往趨勢，5月如果沒意外的話，失業率也可能繼續下降，不過，後續適逢6月畢業季，失業率又會再度走揚。

如果按照年齡層觀察，主計總處指出，15到19歲者失業率8.15%，20到24歲者11.3%，多為初次尋職，處於職場調適階段，因此導致失業率較高。25到29歲者失業率為5.69%，30到34歲者為3.4%。

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媒體關注美國關稅措施是否衝擊勞動市場，譚文玲指出，目前影響不明顯，不過，勞動部5月1日資料顯示，廠商通報減班休息（無薪假）人數略有增加，少數廠商確實受到美國關稅措施影響，但目前美國關稅措施有90天緩衝期，對勞動市場的具體影響不明顯，還需持續關注變化。

至於4月主要國家經季節調整後失業率，加拿大為6.9%，美國為4.2%，南韓為2.7%。（編輯：潘羿菁）1140522