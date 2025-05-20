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拉貨潮挹注 4月外銷訂單564億美元連3紅

2025/5/20 18:10
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（中央社記者曾智怡台北20日電）經濟部今天公布4月外銷訂單統計564億美元，年增19.8%，超乎上月預期，為連續3個月正成長。統計處指出，除受惠美國暫緩高額對等關稅、客戶提前拉貨，AI需求強勁，也是支撐接單力道。

4月外銷訂單統計564億美元，年增19.8%，為歷年同月新高；累計1到4月訂單金額2058.7億美元，創歷年同期第2高，年增14.1%。

經濟部統計處長黃于玲指出，4月接單續呈正成長，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁，以及受惠美國暫緩高額對等關稅，客戶提前拉貨，但部分傳統貨品因需求疲弱，加上海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用商機挹注，加上高額對等關稅暫緩的提前拉貨效應，電子及資訊通信產品4月接單金額分別為230.9億、156.5億美元，分別年增35%、20%；光學器材因光學檢測及量測設備訂單續增，加上光學鏡頭接單成長，4月接單金額17.3億美元，年增4.2%。

至於傳統貨品，因自動化設備及工具機接單增加，機械4月接單年增5.8%；塑橡膠製品持續受到海外同業產能過剩、低價競爭影響，年減8.8%，基本金屬因鋼鐵市場價格下滑且需求減少，年減11.1%，化學品呈現持平。

目前全球正處於川普高額對等關稅90天緩衝期，黃于玲表示，按上次美中貿易戰經驗，在關稅還沒正式實施前，廠商多少會受拉貨影響，現在適逢90天豁免期間，相信都會持續有拉貨情形，本月也有較多廠商反映有拉貨現象，主要在資通信產品，以及藥品、產業用化學製品。

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展望後續，統計處預估5月訂單金額550億到570億美元，月減2.5%到月增1.1%，年增12.5%到16.6%。

黃于玲表示，人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求持續擴增，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不墜，有助於支撐外銷接單成長動能，但近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性因素，恐牽制國際貿易表現，干擾全球經濟成長步調，需密切關注並審慎因應。（編輯：張均懋）1140520

黃于玲
3月外銷訂單年增12.5% 經部：僅少數因關稅提前拉貨AI和供應鏈移轉效應 前2月美國、東協接單金額創新高
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