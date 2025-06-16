讚林依晨懷孕仍像少女 張家慧自揭猜錯生產時間

（中央社記者洪素津台北16日電）演員林依晨今天證實已順利產下第二胎男寶，好友張家慧笑稱有下賭注猜什麼時候要生，結果猜錯了，張家慧有讚林依晨懷孕期仍如少女，也認為她是全能媽媽，絕對可以hold住男寶。

林巧媛、林亭莉、李夢苡樺、張家慧、陳妤、徐愷伶、林孫煜豪今天出席大愛新劇「假日到山裏來看你」宣傳記者會，這也是張家慧近年來演出的長劇，張家慧表示近年來比較專注於家庭，花比較多時間陪伴小孩，現在小孩長大了，希望可以恢復以前的工作量，可以有時間拍攝長劇集的戲劇。

張家慧這次到台東拍戲，同樣也是為了小孩台北、台東兩地跑，她不覺得疲累，反而覺得外出工作有自己的時間很開心，不過有時還是會想兒子，「外出很開心，可是一下子就想兒子了，真的很自虐」。

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而說起好友林依晨產下第二胎，張家慧表示，林依晨就算懷孕狀態還是很像少女一樣，聽到好消息已經有先傳訊息祝福，張家慧透露有參加林依晨生產小孩時間的賭局，「可惜我沒猜對！我猜18號」。

張家慧和林依晨是好友，也有共同的群組，張家慧表示先不去月子中心看林依晨，「因為我自己也是媽媽，會覺得就讓媽媽好好休息就好。」育有快10歲兒子的張家慧笑稱男寶活動量很大，但認為林依晨應該可以掌控，讚林依晨說：「她應該可以啦！她是很全能的媽媽，不擔心。」（編輯：李亨山）1140616