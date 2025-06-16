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台灣感性象徵 李遠盼在太平國小博物館開課

2025/6/16 12:33（6/16 13:01 更新）
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太平國小博物館開館典禮16日上午舉行，文化部長李遠（圖）出席致詞。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日
太平國小博物館開館典禮16日上午舉行，文化部長李遠（圖）出席致詞。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日
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（中央社記者王寶兒台北16日電）典藏雕塑家黃土水「少女」胸像的太平國小博物館今天開館，文化部長李遠表示，在這裡可感受到近來流行的「台灣感性」，他也希望有天能帶領孩子開課，一起看著「少女」說故事。

太平國小博物館自2022年啟動籌備，以「少女」典藏為核心。當時在國立台北教育大學北師美術館總策劃林曼麗、王道銀行教育基金會董事長暨王道銀行榮譽董事長駱錦明號召下，多名校友與家屬相繼捐資支持籌建，北師美術館團隊5月底起進駐太平國小，並由田中央工作群參與空間規劃。

太平國小博物館開館典禮今天舉行。李遠說，他來到文化部任職後有2個願望，1個是文化向下扎根，1個是建立台灣各地文化基地，「看到太平國小博物館，好像這兩個都滿足了。」

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李遠說，最近「台灣感性」一詞非常流行，什麼是台灣感性？其實走進太平國小博物館，看見平滑磨石子地、相思木地板、泥土顏色的牆，再從天窗中看見百年玉蘭花，這就是台灣感性，節奏不快，這是被慢慢找到的美學。

李遠說，太平國小歷史悠久，幾乎是台灣歷史縮影，乘載了人們在台灣歷史中不斷追尋的歷史與美學，他希望有一天能來這裡開堂課，坐在安靜的黃土水專室中，看著「少女」胸像，帶領20個孩子編故事，最後再做出繪本，「這是我的願望。」（編輯：黃名璽）1140616

太平國小博物館開館典禮16日舉行，文化部長李遠（左4）、台北市長蔣萬安（左3）、王道銀行教育基金會董事長駱錦明（左2）等出席剪綵。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日
太平國小博物館開館典禮16日舉行，文化部長李遠（左4）、台北市長蔣萬安（左3）、王道銀行教育基金會董事長駱錦明（左2）等出席剪綵。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日
太平國小博物館16日開館，典藏雕塑家黃土水「少女」胸像。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日
太平國小博物館16日開館，典藏雕塑家黃土水「少女」胸像。中央社記者吳家昇攝 114年6月16日
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