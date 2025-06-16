龍隊結合天母在地特色 辦「大叔乾一杯」主題日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職味全龍隊發布新聞稿，今年結合天母當地與球場特色，將於21、22日舉辦第2屆「大叔乾一杯」主題日，只要年滿40歲的大叔球迷，購票入場就能免費領取限量「乾一杯套餐」。

龍隊今天發布新聞稿表示，主場所在的天母地區，擁有眾多人氣美式酒吧與餐廳，今年龍隊持續結合天母當地與球場特色，於21日、22日舉辦「大叔乾一杯」主題日，邀請BBQ熟男、啤酒愛好者或熱血大叔，到天母球場開趴、乾杯、吃烤肉，享受精彩職棒賽事。

龍隊表示，凡於活動期間購票進場，即可獲得限量贈品「開蕊！造型濕紙巾罐」，兩天推出不同造型設計，年滿40歲的大叔球迷，只要入場就能免費領取「乾一杯套餐」，內含燒烤兌換券與一瓶台灣啤酒，每日限量300份。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，現場有多樣加碼好禮，包含主題日冠名贊助品牌「水蠻牛」，以及「畢兒綠茶」、「貝納頌咖啡」、「台啤無酒精飲品」等多種免費飲料，球場周遭安排豐富活動，如大叔遊戲機台與大叔專屬賽前遊戲、活動舞台更邀請野球乾一杯「阿強」現場脫口秀，帶給全場熱鬧歡笑氛圍。

今年活動一大亮點是壓軸登場的「大叔野球體驗」，開放大叔球迷們報名參加，由職業級訓練教練帶領，實地走上職棒場地，模擬球員賽前訓練流程、還能站上打擊區揮出夢想一擊，一圓心中的野球魂。（編輯：李亨山）1140616