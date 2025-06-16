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告五人艾比路錄音室錄音 五月天瑪莎驚喜成嘉賓

2025/6/16 21:30（6/16 21:41 更新）
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樂團告五人前進英國倫敦艾比路錄音室錄製新專輯，錄音紀實第2集捕捉錄音室裡的專注時刻，錄音期間正逢情人節，告五人看助理臉色逐漸沉重才意識到日子不同，讓對方趕快下班過節去。（相信音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月16日
樂團告五人前進英國倫敦艾比路錄音室錄製新專輯，錄音紀實第2集捕捉錄音室裡的專注時刻，錄音期間正逢情人節，告五人看助理臉色逐漸沉重才意識到日子不同，讓對方趕快下班過節去。（相信音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月16日
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）樂團告五人前進艾比路錄音室的紀實第2集，揭露五月天瑪莎突襲現場，告五人笑說：「以為他是特地來探班，沒想到他直接變成錄音嘉賓」。

唱片公司今天以新聞稿分享，告五人赴英國倫敦世界級的艾比路錄音室錄製新專輯，錄音紀實「Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record｜告五人：就像那些要命的傻瓜 On the Road」第2集公開，內容講述團隊一天超過10小時都泡在錄音室裡工作，還要工作人員提醒才知道天色已晚。

五月天瑪莎突襲現場，甚至親自參與錄音，談到答應合作的緣由，他說：「我沒有答應啊！是我自己開口的，反正都來了，那我就說，不然你弄一首貝斯給我彈。」

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告五人與日本錄音工程師渡邊省二郎之間的火花也是一大亮點，曾與星野源、中島美嘉等知名音樂人合作，渡邊省二郎坦言這次錄製過程既新鮮又具挑戰性：「他們每一首歌風格都不一樣，每一首都要重新思考怎麼呈現聲音。雲安和犬青都很開朗，但像是站在對立的位置上，彼此拉扯又互補。哲謙則是幕後大魔王，看起來很安靜，實際上卻是背後的老大！」

哲謙笑說：「他們錄完vocal、討論完情緒後，我才去揣摩鼓要怎麼打，但又不能打得太滿，要留空間給他們的聲音。這是最有趣的部分，也讓每一場現場演出都能偷換招，玩出不一樣的節奏和感受」。（編輯：李亨山）1140616

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