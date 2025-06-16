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陽益政熬過傷勢困擾挫折 強化身體丟球變輕鬆續拚

2025/6/16 17:00（6/16 17:31 更新）
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台灣體大投手陽益政（圖）高中畢業球速曾飆至150公里，但接連選秀失利、傷勢困擾，坦言很挫折，透過訓練強化協調性，投球變輕鬆。他16日參加中華職棒新人測試會，自評表現不好，有點太緊張。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月16日
台灣體大投手陽益政（圖）高中畢業球速曾飆至150公里，但接連選秀失利、傷勢困擾，坦言很挫折，透過訓練強化協調性，投球變輕鬆。他16日參加中華職棒新人測試會，自評表現不好，有點太緊張。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）20歲台灣體大投手陽益政高中畢業球速曾飆至150公里，但接連選秀失利、傷勢困擾，坦言很挫折，透過訓練強化協調性丟球變輕鬆，球速回到144公里，參加測試會再拚機會。

陽益政高中時期球速約落在142、143公里左右，高三畢業那年身體變壯、球速跟著提升，他表示，當時到美國參加比賽，有被測到最快93英里（約150公里），畢業那年2023年參加選秀沒有獲得球隊青睞。

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選秀失利後進到大學，陽益政又遇到髖關節處的傷勢影響投球，他坦言很挫折也很崩潰，有時候想一想還會偷掉淚，也曾想過要不要繼續打球，但後來還是堅持在棒球路上，這兩年想辦法調整，看到球速慢慢提升就很開心，今年在春季聯賽投出傷後最快144公里。

陽益政今年2月開始也在外面訓練中心額外加強調整，改善投球協調性，感覺投球變得更輕鬆，但今天中職測試會自評表現不好，最快球速140公里，他表示有點太緊張。（編輯：李亨山）1140616

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