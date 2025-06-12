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加強淨零公正轉型 國發會鎖定六都推地方治理平台

2025/6/12 17:41（6/12 18:01 更新）
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國發會社會發展處處長張富林（圖）12日表示，今年建立地方治理平台，聚焦高碳排產業影響以及綠能設施，短期將在六都先試辦2項以上的計畫，每案預計可以獲得補助新台幣300萬至500萬元。中央社記者劉千綾攝 114年6月12日
國發會社會發展處處長張富林（圖）12日表示，今年建立地方治理平台，聚焦高碳排產業影響以及綠能設施，短期將在六都先試辦2項以上的計畫，每案預計可以獲得補助新台幣300萬至500萬元。中央社記者劉千綾攝 114年6月12日
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（中央社記者劉千綾台北12日電）國發會今年建構地方治理平台，鎖定六都試辦2項以上計畫，聚焦高碳排產業影響和綠能設施，每案最高可獲新台幣500萬元補助，同時也將啟動區域治理沙盒實驗，盤點國內外正向案例，並建立推動指引，以加速光電、漁電共生、微水力和地熱等綠能發展。

國發會今天舉辦「淨零公正轉型加強夥伴關係合作，國發會推動地方治理平台」記者會，社會發展處處長張富林表示，今年建立地方政府協作機制，聚焦高碳排產業影響以及綠能設施，短期將在六都先試辦2項以上的計畫，每案預計可獲得補助300萬至500萬元。

台灣碳費今年起開徵，張富林說明，高雄、桃園、雲林等縣市有許多石化產業，但石化業可能會因為碳費徵收導致成本上升，若工廠因此關閉，將影響勞工就業權益，因此預計8月前完成徵案，將和地方政府、第三方組織建立夥伴關係，以協助高碳排產業聚集地區預先因應淨零公正轉型議題。

配合能源轉型政策，為推動綠能永續發展示範，張富林表示，今年啟動「區域治理沙盒實驗」，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力、地熱等4大主題，邀集政府、企業與在地居民共同參與，透過公眾溝通、公私協力與串聯跨域資源，成為在地參與的區域治理新模式。

張富林指出，過往地方在推動綠能建設時可能遭遇挑戰，像是地面型光電涉及農地變更等問題，地熱涉及部落諮商、原住民保留地等議題，但屋頂型或設施型光電可能為農村創造共榮共好的效應，微水力也可以帶動社區共融，包含電費回饋、建構災防社區韌性等。

張富林表示，將先盤點國內外正面案例，並邀請民間團體、地方政府和中央部會等參加溝通說明會議，最後整理成區域治理的推動指引，讓主管機關、地方政府參考和依循。

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經濟部也規劃透過沙盒機制，與地方政府共同合作擴大發展地熱，張富林表示，會與經濟部、國科會等相關單位資訊交流和溝通，國發會將藉由政策協調和資源統合，把意見回饋至經濟部等目的事業主管機關，以加速綠能推動。

國發會表示，自民國112年以來，已辦理43場淨零公正轉型公眾諮商會議，邀集產業界、學者、地方團體與民眾共同參與，透過跨戰略議題探勘與利害關係社群辨識，針對能源、產業、生活及社會等轉型面向深入討論，至今已彙整269項具體意見，近2000人次參與，為政策調整與後續行動提供重要參考，也讓淨零轉型過程更具透明度與包容性。（編輯：林家嫻）1140612

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張富林
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