台東強震1死168傷 花東2027戶停水估21日前修復

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）中央災害應變中心今天指出，台東18日發生芮氏規模6.8地震，迄今共造成1死、168傷，目前花東地區仍有2027戶停水，正積極搶修中，預計今晚12時前完成復水工作。

0918震災中央災害應變中心上午召開第5次工作會報，中央氣象局報告表示，觀測自昨晚9時起迄今餘震已減少許多，統計18日至今天上午8時止，全國有感地震累計總數達162個。

災情部分，消防署指出，這次震災截至今天上午8時30分止，共計造成1死、168傷。

交通部表示，目前仍有1處災阻路段，為高雄市桃源區台20線梅山口至向陽路段有邊坡坍方，道路雙向阻斷，預計今天中午前搶通；台鐵玉里到東里間有3處軌道挫屈，持續修復中，花蓮至台東路線比照類火車模式辦理公路接駁。

水電部分，經濟部指出，統計受到地震影響曾停電計2萬2024戶，已全部復電；曾停水總計4842戶，仍有2027戶搶修中，均為花蓮、台東地區，預計今天晚上12時前修復完成。

災後危險建物緊急評估部分，營建署表示，統計至今天上午9時止，花蓮縣、台東縣分別通報10件及33件危險建物，其中花蓮有3件為張貼紅色危險標誌建物，且已完成拆除2建物。

副指揮官、內政部消防署長蕭煥章裁示，目前仍維持一級開設，持續滾動檢討災後重建問題，並針對建物毀損及安置收容做好搭接工作。（編輯：戴光育）1110920