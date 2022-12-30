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元旦連假前夕國5南下現車潮 傍晚起國道留意3壅塞路段
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玉里大橋南下橋受損嚴重 原地重建需4年半工期

2022/12/30 15:23（12/30 15:51 更新）
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台東強震導致跨越秀姑巒溪的花蓮玉里大橋受損，其中南下橋梁因梁柱位移、結構受損嚴重，將原地重建新橋。中央社記者張祈攝 111年12月30日
台東強震導致跨越秀姑巒溪的花蓮玉里大橋受損，其中南下橋梁因梁柱位移、結構受損嚴重，將原地重建新橋。中央社記者張祈攝 111年12月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）918台東強震，跨越秀姑巒溪的花蓮玉里大橋受損，北上橋經補強後，開放雙向通行，南下橋梁因梁柱位移、結構受損嚴重，將原地重建新橋，工期約4年半，公路總局進入工程發包階段。

玉里大橋是由1977年、1994年建造的「兩代橋」組成，分別擔任南下橋及北上橋，因位於歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，918台東強震兩座橋都受損，其中南下橋結構受損嚴重，至今無法通行；北上橋經補強後，暫改為雙向通行。

因應春節出遊、返鄉車潮，國民黨籍立委傅崐萁今天邀集相關單位會勘，當地民眾反映，玉里大橋南下橋封閉後，所有車輛都只能在北上橋單向通行，憂心車多會堵塞，也危險。

公路總局簡報指出，玉里大橋南下橋梁因強震導致位移、錯位，止震塊破損，且預力梁也毀損，「南下橋幾乎已無功能」，即便整修，也禁不起下次強震，評估修補已無意義，決定原地重建新橋。

公路總局規劃新南下橋，因應板塊擠壓，大橋東端每10年長高30公分的特性，橋梁設計須預留彈性，在海岸山脈西端抬升60公分，等到20年後大橋東端「長高」後，橋面就會拉平；第30年橋東端長高30公分，西段再墊高90公分，讓兩邊高低差回到60公分，可降低地震緩衝，延長橋使用時間。

交通部公路總局副局長林聰利表示，重建經費約新台幣41億元，工期4年半，如果橋的管線一併先移除、並以「半半施工」，新橋完工一半就先通車，可減少工期對交通的影響。

林聰利說，玉里大橋南下橋發包改建流標3次，現已檢討預算後重新發包，預計農曆年前決標，盡快施工。

傅崐萁說，玉里大橋北上橋目前採雙向行駛，碰上春節車流量大，務必注意行車安全，改建部分需要盡快進行，他會在立院督促進度。（編輯：黃世雅）1111230

強震導致花蓮玉里大橋受損，南下橋梁結構更是嚴重受損，將原地重建新橋；北上橋梁補強後開放雙向通行。國民黨籍立委傅崐萁（右）、交通部公路總局副局長林聰利（右2）等人30日前往視察。中央社記者張祈攝 111年12月30日
強震導致花蓮玉里大橋受損，南下橋梁結構更是嚴重受損，將原地重建新橋；北上橋梁補強後開放雙向通行。國民黨籍立委傅崐萁（右）、交通部公路總局副局長林聰利（右2）等人30日前往視察。中央社記者張祈攝 111年12月30日
#花蓮玉里大橋
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傅崐萁
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