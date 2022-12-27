918地震台鐵玉里至富里段中斷百日 加速搶修28日通車

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因918強震中斷的台鐵花東線玉里-富里路段，28日將恢復通車，其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋（圖）有15個橋跨位移，經工程團隊的努力下，克服各項困難，已通過功能測試、安全檢查。中央社記者李先鳳攝 111年12月27日

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（中央社記者李先鳳、汪淑芬花蓮縣27日電）因918強震中斷100天的台鐵花東線玉里-富里路段，交通部長王國材今天宣布，明天恢復通車；並將提高鐵路耐震標準，依新規範補強，提供更安全服務。

交通部長王國材、台鐵局長杜微等人今天到花蓮東里車站視察，聽取簡報、視察玉里到富里路段通車前整備情形，肯定台鐵局全體人員與所有參與搶修工作人員的辛勞，也感謝旅客的體諒與配合。

受918震災影響，台鐵花東線玉里-富里路段，包含新秀姑巒溪橋15跨橋梁、樂樂溪橋8座橋墩、2處車站月台（含雨棚）及沿線軌道、電訊、號誌、電力設備受損。

杜微說明，為了加速搶通執行多項新式工法，其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋，在安全與效率的考量下，採用國內軌道工程首次使用的「頂昇橫移」復位工法，大大縮短搶修復原的時間。樂樂溪橋則採用補強併同鋼鈑整體包覆橋墩方式，一次性進行加固，縮短工期。

距離新秀姑巒溪橋最近的東里車站月台也受損，此次修復改以鋼構頂棚，月台高度從90公分加高到110公分，友善乘客進出車廂；台鐵局指出，此次震災後修復，包括軌道、電力電務、號誌設備、月台等工程斥資約新台幣3億元。

王國材聽取簡報後接受媒體聯訪表示，原估計新秀姑巒溪橋要6個月才能修復，但在工程團隊人員的努力下，逐一克服各項困難，縮短工期至100天就完工。通車初期將以80公里為速限，之後會持續監測確保安全再逐步提速。

王國材說，鐵路基礎設施強化是台鐵最重要工作，因牽涉到民眾的安全，交通部全力支持，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對花東鐵路幾處設施非常支持，包括正進行的雙軌化工程、及接下來的橋梁耐震補強等工程，讓民眾有一條安全回家、旅遊的鐵路。

至於因玉里-富里路段鐵路不通，台鐵局協調公路總局，以公路遊覽車接駁方式，台鐵統計9月19日至今天，共約服務18萬7450人次。（編輯：謝雅竹）1111227

影片來源：CNA-南部地方組

因918強震中斷的台鐵花東線玉里-富里路段，28日將恢復通車，其中距離新秀姑巒溪橋最近的東里車站月台，此次修復改以鋼構頂棚，月台高度從90公分加高到110公分，友善乘客進出車廂。中央社記者李先鳳攝 111年12月27日

台東918地震導致花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落。（中央社檔案照片）