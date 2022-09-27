台鐵搶修新秀姑巒溪橋位移 首見特殊工法復位

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）台鐵新秀姑巒溪橋在18日台東大地震中位移20到100公分。台鐵請顧問公司今天提出安全評估報告，台鐵說，橋梁主結構未被破壞，維修將採特殊工法推移橋梁復位，應是台灣首見。

台鐵今天發布新聞稿，新秀姑巒溪橋南橋台前仰起50公分（K90+235），橋墩隆起，橋台歪斜，橋梁位移20至100公分，最新維修狀況為2650公尺新秀姑巒溪橋上鋼軌切除完成，並完成勘查檢測，專業顧問公司提出安全評估報告，新秀姑巒溪橋初步採橋梁頂昇推移方式維修。

台鐵工務處長王兆賢接受中央社記者訪問說，因新秀姑巒溪橋主結構未被破壞，不必拆除重建，但維修要採台灣之前從未見過的特殊工法，要精確計算後才能將橋梁恢復到原來位置，這是個高難度的工程，將尋求國內優良廠商協助。

台鐵原本預估新秀姑巒溪橋搶通需要半年時間，昨天交通部長王國材對外說可望縮短一半時間。

王兆賢說，目前可以確定顧問公司的評估修復時間是少於半年。

台東大地震造成花東鐵路多處受損而中斷，22日已先搶通花蓮至鳳林及富里至台東，今天上午又預告30日鳳林至玉里也可恢復通行，玉里與富里間的新秀姑巒溪橋修復搶通前，台鐵透過公路接駁，距離約18.8公里。（編輯：陳政偉）1110927