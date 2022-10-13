高寮大橋、崙天大橋重建期約2年 花蓮縣府評估搭便道

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聯絡省道台9線與縣道193線的花蓮玉里高寮大橋因日前強震，造成多數墩柱損壞、橋梁錯位傾倒，畫面怵目驚心，災後復原之路漫長艱辛。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）918台東強震造成花蓮高寮大橋、崙天大橋倒塌，拆除重建期約2年，居民改道繞行得花20分鐘，縣府評估搭建2處便道。另，縣府擬爭取經費，補助災民紅、黃單建物拆除費用。

花蓮縣議會第19屆第8次定期大會今天進行總質詢議程，花蓮縣議員黃玲蘭詢問高寮大橋、崙天大橋重建時間，2座橋跨越秀姑巒溪沿線，民眾出入需增加20分鐘以上，下月將進入秋收期，民眾希望能先設置便道。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆答詢，2座倒塌橋梁已完成掉落部分拆除，經爭取公共工程委員會補助，重建期程高寮大橋約28個月、崙天大橋約20個月，包含整體設計到施工完工，前期需了解致災倒塌原因，作為新橋梁設計依據，費時較長。

對於搭建便道，鄧子榆說，目前仍在評估高寮大橋、崙天大橋便道搭建位置，這週會現勘，最快下週可評估確切工期，因便道須走在溪底，且正值汛期，避免影響水流，須經第九河川局允許，未來通行也要管制，確保民眾通行安全。

黃玲蘭也提到，玉里超商3樓建物倒塌後，第一時間就由縣府協助拆除，紅、黃單住戶雖有民間基金會補助重建費用，卻要自行拆除，費用、廢棄物處理及行政程序對民眾都是負擔，希望縣府能有補助或指引。

鄧子榆答詢指出，玉里倒塌樓房因橫躺路面，影響公共安全，危險建物須緊急拆除，至於民宅拆除費用，縣府研擬拆除補助方案，提供紅、黃單住戶新台幣30萬費用、協調業者協助清運等，今天將送花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會審議。

花蓮縣府統計申報受災戶數約650戶，紅單71戶、黃單97戶，攜手慈濟慈善事業基金會與台積電慈善基金會共同修復。鄧子榆會後接受媒體採訪指出，目前慈濟基金會已協助40戶黃單戶修復，預計20日能修繕完82戶黃單戶。

紅色危險標誌（紅單）判定，為建築物主要結構，如柱、梁、外牆、樓板、基礎掏空，出現損壞或建物傾斜達一定程度；黃色危險標誌（黃單）則是建築物非主要結構，如室內隔間或天花板等出現損壞，或鄰近建物傾斜達一定程度以上。（編輯：謝雅竹）1111013