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花東鐵路剩玉里至富里須接駁 目標農曆年前全線搶通

2022/9/30 15:07（9/30 15:26 更新）
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台東918地震導致花東火車無法行駛，多處鐵路有挫屈隆起現象，其中花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落，台鐵局展開搶修。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日
台東918地震導致花東火車無法行駛，多處鐵路有挫屈隆起現象，其中花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落，台鐵局展開搶修。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花東鐵路受918台東地震影響，部分路段中斷停駛，今天起花蓮鳳林至玉里間恢復行駛，玉里至富里間因尚未搶通，須轉乘台鐵提供的客運接駁，目標農曆年前全線搶通。

花蓮至鳳林及花蓮富里至台東路段已於22日通車，花蓮鳳林至玉里間30日起恢復行駛，目前僅剩花蓮玉里至富里間仍中斷。

花蓮至玉里可搭乘台鐵列車抵達，今天上午首班車是4514次區間車，上午5時32分發車，花蓮站約10多名乘客搭乘。蕭姓乘客說，過去30年每天搭列車往返玉里、花蓮，停駛期間類火車車程多出至少半小時以上，很不方便。

台鐵花蓮運務段長吳金添今天接受媒體聯訪指出，因地震受損的萬里溪橋已搶修完成，今天開始恢復花蓮至玉里間列車通行，玉里到富里段還沒搶通，抵達玉里後要繼續南下往富里、台東的乘客須轉乘客運。

台鐵指出，富里、玉里往返接駁車班次依火車行駛時刻開行，原先花蓮至玉里至台東間類火車公路接駁不再辦理。

吳金添指出，尚未搶通的玉里至富里段，由台鐵提供客運接駁因應，路程18.8公里，玉里至富里間有東里站、東竹站，旅客轉乘時間加上路程，車程估計約50分鐘。

吳金添表示，玉里至富里段因受損較嚴重，目標農曆年前搶通，若搶修進度順利，應該可以如期完成。（編輯：郭諭儒）1110930

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花東鐵路搶修 鳳林至玉里9/30恢復通行