台東強震災損米廠重建 農委會投入2億即起受理

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會主委陳吉仲今天說，花蓮玉里、富里及台東池上、關山是東部良質米生產專區，農糧署東區分署即日起接受民營業者、農會申請台東強震後冷藏桶、烘乾機重建，粗估經費2億元以上。

陳吉仲今天出席第3屆農村領航獎頒獎典禮，入場前接受媒體聯訪做出以上表示。

陳吉仲說，感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌第一時間指示重建東部良質米生產專區倉庫的相關設備，因為這些設備對稻農來說最重要，攸關稻穀收割後要有地方烘乾、儲存。

農委會農糧署告訴中央社記者，目前正在查勘受損處所，粗估有5、6處要重建，例如關山農會、新乾坤碾米廠、東里碾米廠等，粗估補助經費新台幣2億元以上；業者要先執行機具的拆除、移除作業，並跟廠商聯繫估價，然後向農糧署東區分署提出申請計畫。

農委會副主委陳駿季說，在現行大小型農機補助相關計畫項下，即有冷藏桶與乾燥機補助項目，計畫經費如有不足，會報行政院爭取。

陳吉仲補充，10月下旬第2期作稻穀收割，9月以前會把東區所有可提供乾燥、儲存稻穀的處所全部調度好，不會讓第2期稻作收割沒地方乾燥或沒暫存桶處理，並已開始跟農民、農會、業者討論具體執行方案。（編輯：張雅淨）1110922