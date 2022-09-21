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花東鐵路搶修 台鐵花蓮至鳳林、富里至台東明天復駛
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花東鐵路搶修 台鐵花蓮至鳳林、富里至台東22日復駛

2022/9/21 19:09（9/21 19:30 更新）
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台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵花東線多處軌道彎曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況。（台鐵提供）
台東18日發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵花東線多處軌道彎曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況。（台鐵提供）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台東18日發生芮氏規模6.8地震，花蓮與台東間鐵路嚴重受損，無法通行。台鐵今天說，明天可先恢復行駛花蓮至鳳林及富里至台東，其他路段仍待修復。

台鐵今天發布新聞稿，花蓮至鳳林明天將行駛38班，平均50分鐘有1班，包括8班對號列車及30班區間車；富里至台東行駛是32班區間車，平均1小時1班。

台鐵說，明天花蓮到玉里及玉里到台東，以公路客運接駁的「類火車」仍維持。

台鐵說，目前鳳林至萬榮、玉里至東里、東里站、東里至東竹等鐵道設備損毀較嚴重，仍待修復，其中，新秀姑巒溪橋橋台前仰起50公分，橋墩隆起，橋台歪斜，橋梁位移20至100公分，27日由中興顧問提送詳細檢測報告後，才能評估恢復時程。

台鐵全力搶修，希望9月底，花蓮南下可行駛到玉里、台東北上可以行駛到富里，花東鐵路中斷區間可縮小至玉里到富里間約18公里。（編輯：陳政偉）1110921

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