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台鐵新秀姑巒溪橋嚴重位移 花東線搶通恐比預期久

2022/9/20 22:24（9/20 23:08 更新）
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台東18日大地震，台鐵花蓮與台東間多處軌道及橋梁受損，目前無法通行。（台鐵提供）
台東18日大地震，台鐵花蓮與台東間多處軌道及橋梁受損，目前無法通行。（台鐵提供）
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台東18日大地震，台鐵花蓮與台東間多處軌道及橋梁受損，目前無法通行。台鐵局今天表示，經過顧問公司初步檢測，發現橋位移嚴重，花東線搶通時間可能會比預期久。

交通部長王國材昨天巡視花蓮路災情時，曾預估花東地區受損鐵路修復時間大約要一個月以上；台鐵局今天請顧問公司初步檢測後，發現情況比預期還嚴重，目前不知何時能修復，顧問公司預計27日提相關計畫。

台鐵表示，經顧問公司人員初步目視檢測，新秀姑巒溪橋的橋墩嚴重位移，最大約達100公分，還需進一步用儀器檢測才知道真正受損情形，並研議修復計畫。

這次台東大地震，台鐵在花東地區有6處鐵軌挫屈，都已修復，另有約40支電車線電桿斷裂仍在搶修，而3處受損橋梁中，新秀姑巒溪橋的情況比萬里溪橋、客城2號橋嚴重許多。

台鐵在花東線搶通前，以「類火車」模式透過公路客運接駁。（編輯：黃世雅）1110920

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