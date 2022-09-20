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台鐵花東類火車視情況增班 平均候車時間15至20分

2022/9/20 21:05
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）受台東強震影響，花蓮與台東間鐵路目前不通，台鐵透過「類火車」方式，以公路客運接駁，並視狀況增班，旅客平均候車時間約15至20分鐘。

台鐵今晚發布新聞稿，花東間類火車視現場疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間，昨天表定60班次，實際開出136班次，接駁5002人；今天表定84班次，增加直達車24班次，截至下午5時已開出79班次，接駁1980人。

台鐵說，花東線類火車旅客候車平均時間15至20分鐘，花蓮至玉里接駁車到達玉里後，都可在30分鐘內順利換乘玉里至台東接駁車。

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因應18日花東地震災情影響，花蓮至台東路線不通，為維持花東地區交通服務，台鐵協調公路總局支援，啟動公路客運接駁，比照5月1日類火車模式，分為2條路線，花蓮往返台東旅客，須在玉里站換車，「0952路線花蓮至玉里」沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站，「0953路線玉里至台東」沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。

另尖峰時段花蓮至玉里、玉里至台東雙向各開行12班次直達車（中途均不停靠），每天接駁時間自上午6時至晚間8時。（編輯：陳政偉）1110920

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