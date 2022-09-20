玉里7-11樓房震倒 專家提強度壁體支撐因素【獨家】

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台東強震花蓮災情嚴重，花蓮縣玉里鎮超商3樓建物被震倒，為不影響鎮民生活與市容，縣府要求加速清除，在42小時後清除完畢夷為平地。中央社記者李先鳳攝 111年9月20日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）台東強震震倒花蓮玉里超商3樓建物，屋主陳勝發至今心情難平復，家人感嘆一生心血化為烏有；結構技師分析，此次地震強度超過當年設計標準，且1樓玻璃帷幕缺少牆體支撐可能影響建物安全。

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，最大震度台東6強、花蓮6弱，位於花蓮玉里鎮中山路一家7-11超商樓房應聲倒塌，導致包括屋主夫婦4名民眾受困，最後全數幸運救出，皆僅受輕傷。

倒塌的3層樓房，為不影響民眾生活與市容，縣府要求加速清除，在42小時後清除完畢夷為平地。70歲屋主陳勝發至今情緒不穩，不願受訪。

他的兒子陳敘哲在地震發生後從台南工作地點趕回，今天接受中央社記者訪問表示，父母原本在市場做生意，退休後將房子1樓出租給7-11超商，希望能靠租金過日子，如今連住的地方都成問題，目前由親戚接濟。

陳敘哲說，這棟3層樓房是父親買地自建，1995年完工，父親考量花蓮多地震，所以蓋屋時鋼筋、水泥都用品質好的，柱子也加大。「非常奇怪，這次地震就只有我家倒了，至今都不敢相信。」

他指出，還好房子倒向中華電信門市馬路這一側，否則另一邊的鄰居都是平房，後果不堪設想。地震當下，父母親坐在3樓客廳沙發上看電視，被救出時父親只穿著內褲，還好父母只是腳部擦挫傷。

第一時間，在馬祖上班的陳敘哲小舅也兼程趕回玉里，他說，當時聽到人困在倒塌屋內的訊息，以為人已遭不測，所幸當時是在3樓才能幸運獲救。

大約50坪的3層倒塌樓房，經過工程機具快速壓碎清除，現已是一片平地，是否重建？陳敘哲說，現在思緒混亂，所有家當都沒了，姊姊養的一隻12歲米克斯狗也屍骨無存，父親的一生心血化為烏有，「我們也是受災戶」。

曾參與2018年花蓮0206地震倒塌房屋鑑定的結構工程技師公會理事長施忠賢受訪表示，根據地震測站，震央距離超商約1.5公里，不但東西向、南北向地表最大加速度（PGA）超過400gal，甚至垂直向也超過400gal，相當罕見，且測得2個方向的震波都遠大於預期值；預期值正常設計為475年發生一次，50年的機率為10%，沒想到20多年就發生。2019年以前PGA超過400 gal就達到震度7級。

施忠賢說，此棟建築並非設計不良，在過去多次地震都挺過，這一次地震的強度超過20年前要求房屋設計的耐震標準；另一方面，3層樓建築，牆面壁體支撐有一定的功能，但1樓為讓超商營業，將牆壁改為玻璃帷幕，自然減弱支撐效力。（編輯：謝雅竹）1110920