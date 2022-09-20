八德運動中心天花板塌落 統包商：非豆腐渣工程

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架強震時塌落，統包商瑞助營造公司今天表示，願負責不推諉，會在最快時間內協助場地修復及營運，外界指稱的「豆腐渣工程」絕非事實。

桃園市長鄭文燦今天表示，鑑定結果出爐，主要原因是負責統包的瑞助營造公司在設計及施工時，天花板固定強度不夠，次要原因才是救國團最近所做的燈光工程，因此判定是要由統包的瑞助營造負起責任。

瑞助營造股份有限公司今天晚間發布新聞稿表示，18日在第一時間以統包廠商身分，陪同桃園市府單位前往視察，並全力配合專業鑑定單位的勘查作業，昨天旋即以最安全、有效率的方式展開復原工作。

瑞助營造指出，自民國107年取得桃園市政府八德國民運動中心等3棟大樓，統稱「北景雲計畫統包工程」以來，均以嚴謹的施工管理與品質完成施作，工程已於 110年初竣工，後續並通過驗收點交流程，已交付給業主桃園市政府營運使用至今。

瑞助營造表示，今年9月17日的燈箱加裝工程，是由運動中心營運團隊另行發包承攬，並非由瑞助營造施作，也非原契約保固的範圍。瑞助營造施作的項目，與有心人士所指稱「剛整修好1天即倒塌」，非屬同一事件，特此聲明，請外界勿再混淆或為不實報導，瑞助營造將保留法律追訴權以維護商譽。

瑞助營造表示，經營超過30年，對於施工品質和職業安全衛生從來不敢掉以輕心，有關外傳近5年違反職安法199件並非事實，其缺失主要為現場未確實聯繫及巡視、設施防護不足、個人防護具（未戴安全帽）等一般違規項目；按圖施作，是瑞助營造經營的不二法門，外界指摘是「豆腐渣工程」絕非事實。

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瑞助營造表示，歷年來共計獲得11座金安獎、6座金質獎肯定，施工品質經國家級驗證，絕對經得起考驗。18日全台有感強震發生之後，也主動聯繫全台保固內建案業主確認災損情形，此次八德運動中心事件，會在最快時間內協助場地修復及營運，內部也將進行全面的檢討與改善。

瑞助營造表示，對此事件當虛心接受各界質疑，並願負起應負之責任絕不推諉，對於因此造成社會大眾的擔憂深表抱歉，也同時向桃園市政府團隊及受傷民眾致上最深的歉意。（編輯：吳協昌）1110920