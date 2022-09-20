羽球場天花板強震塌落 鄭文燦：鑑定報告會公布

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架強震時塌落。桃園市長鄭文燦今天表示，鑑定結果很清楚，是設計與施工過程中有瑕疵，將按照合約進行檢討，鑑定報告也會對外公布。

鄭文燦今天下午陪同民進黨桃園市長參選人鄭運鵬至大溪區出席心輔犬計畫成果發表會。媒體聯訪時詢問，八德國民運動中心羽球場天花板塌落意外釀1人受傷，國民黨今天舉行記者會表示，最該負責應該是鄭文燦，並稱工程品質是豆腐渣。

對此，鄭文燦指出，此案經過3個技師公會調查，八德國民運動中心的結構沒有問題、是安全的，但在5樓的天花板工程，其懸吊力與拉力不足，這一點須由統包的瑞助營造股份有限公司負起責任。

鄭文燦表示，市府是由第三方鑑定、客觀地找出原因，而瑞助營造也須負起依照合約的賠償與復原責任，救國團近期所做的燈光工程，雖有卸除天花板的過程，但經過3個技師公會鑑定後為次要原因。

他說，相關的鑑定詳細報告正在撰寫中，會對外公布，鑑定的結果已經很清楚，是在設計與施工過程中有瑕疵，市府將按照合約進行檢討。

媒體詢問，總統蔡英文昨天為視導中央災害應變中心時未與花蓮、台東縣長連線致歉。台北市長柯文哲今天說覺得幕僚作業太差，看了也覺得奇怪。

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鄭文燦對此表示，近日發生震災，中央成立指揮中心，地方政府也一樣站在第一線，將所有災損復原，這是政府的責任與義務，最重要的，就是盡快把災害的受損復原，每個縣市都在檢查建築物是否受損，這是很必要的工作。

針對媒體提問選情部分，鄭文燦指出，不需要把選民當做部隊，選民都有判斷力，他在桃市執政8年，已將藍綠的高牆消弭，桃園市民對於桃園8年來的進步有感，會珍惜這個得來不易的改變，「是我們共同努力的成果，這就是桃園隊的精神」，相信鄭運鵬能延續這個精神。（編輯：戴光育）1110920