台東強震 台南風神廟及慈濟宮2古蹟輕微受損

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南去年11月剛完成因震災受損的43處古蹟及歷史建築修復，如今台東18日強震，又出現古蹟新災情；市府盤點，中西區市定古蹟風神廟及學甲區慈濟宮受損，所幸程度輕微。

台南市政府文化局人員今天告訴中央社記者，台東18日強震，中西區風神廟及學甲區慈濟宮輕微受損；其中風神廟2根柱子出現裂縫，大門些微下墜；慈濟宮木柱及壁體有裂縫。

創建於清領乾隆4年（1739年）的風神廟，是台灣現存唯一主祀風神的廟宇，也是府城七寺八廟之一；現今風神廟建築是日治大正13年（1924年）重建，2016年高雄震災後，廟宇結構受損，2019年修復完成，如今又逢台東強震，文化局昨天會勘，因還在保固期內，將由廠商修復。

學甲區慈濟宮主祀保生大帝，原為簡單草寮，1701年建廟，廟體建築經過7次重建，2005年又進行古蹟彩繪修復，此次震災出現裂縫，有待釐清肇因於地震或原本就已存在。

另外，中西區市定古蹟台灣首廟天壇，也因此次震災造成數片剪簾掉落，但這些剪簾非古蹟本體，將由廟方保存修復。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化局發布新聞稿指出，台灣地震頻繁，台南市區人口又稠密，工商建設集中，遇上大地震往往出現嚴重災情，此次台東強震雖造成台南少數古蹟輕微受損，但文化局迅速完成盤點，後續相關修復將列為預算優先執行事項。

2016年2月6日發生震央位在高雄美濃、芮氏規模達6.4的大地震，台南受損43處古蹟及歷史建築，最後一個修復工程是楠西區歷史建築鹿陶洋江家宗祠，去年11月完成修復，族人今年2月舉行謝土儀式。（編輯：郭諭儒）1110920