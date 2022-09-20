全台568校地震災損逾1.1億元 屏東最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮玉里鎮春日國小連通2棟大樓的走廊因18日池上強震倒塌，校方考量學生安全，目前先採線上遠距教學，若有安全疑慮，不排除移到其他學校上課。中央社記者李先鳳攝 111年9月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）台東地震造成多校受損，教育部校安中心今天最新公布統計，全台各級學校計568校受災，初估損失從新台幣1億1570萬元微升至計1億1635萬元，其中屏東縣損失金額最高。

教育部統計，截至今天上午11時，池上地震各受災學校568校，高雄市受損學校數是全台最多，共有120校傳出災損，新北市55校次之，花蓮縣51校位居第三，順序與昨天晚間公布相同，僅有受損學校數目微幅增加。

受損校數超過20校的縣市，包含台南市及台東縣各49校、台北市及苗栗縣各33校、台中市及屏東縣各26校、嘉義縣25校、雲林縣21校；受損校數少於20校的縣市，分別為桃園市18校、南投縣17校、新竹縣14校、彰化縣12校、宜蘭縣及新竹市各7校、澎湖縣3校、基隆市2校。

據「0918地震各級學校災損統計報告」顯示，初估災損金額超過1億1635萬元，隨災後復原陳報，災損金額可能攀升。以縣市損失金額區分，排行前三縣市損失金額皆超過1000萬元，異動為屏東縣2154萬元最高，花蓮縣仍然次之，金額增加至1684萬元，台東縣成為第三，災損金額約1673萬元。

根據教育部提供的最新資料，以學校區分，全台各級學校災損前三名與昨天晚間公布資料大不同，目前損失最多的學校是原本位居第二的花蓮縣國立玉里高中，災損金額維持為981萬元，因為這次地震導致建築物磁磚破損、牆面龜裂、天花板損壞、圍牆部分坍塌。

台東縣國立關山工商損失金額無異動，仍是795萬元，災損排名從昨天晚間公布的第三升至第二，電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等；屏東縣天南國小570萬元位居第三，主要損失是這次地震造成磁磚脫落。（編輯：管中維）1110920