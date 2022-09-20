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花東地震水管破裂 經台水搶修停水戶降至2千戶

2022/9/20 13:50
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（中央社記者曾智怡台北20日電）台東地震造成花蓮縣玉里鎮、富里鄉及台東縣池上鄉多處主幹線地面漏水，台水公司已在花蓮縣玉里鄉成立前進指揮所，經調派人力24小時輪班修漏、檢漏，停水戶已降至2027戶，將持續搶修。

因應災情，台水已於第一時間成立緊急應變小組，並在花蓮縣玉里鄉成立前進指揮所，由高階主管進駐第一線督導管線搶修作業。

台水透過新聞稿表示，截至今天上午8時，台東及花蓮地區曾經停水戶數達4842戶，經台水公司調派投入14組修漏工班及22名檢漏人力，24小時輪班進行檢漏及修漏作業，已修復完成21處，停水戶已降至2027戶。

不過，目前管網壓力仍未能穩定，且用戶外線疑有破損情形，初步研判還有地下漏水，需持續透過檢漏作業，找出其餘地下漏水點辦理搶修，期望能在最短時間恢復正常供水。

台水強調，已調度12輛水車及設置21處臨時取水站供民眾取水，以降低民眾用水不便。

台水指出，全台尚有雲林、台南、高雄、屏東、宜蘭等地區共29件漏水案件，已全數完成破管搶修，恢復正常供水；災害期間供水可能不穩定，請民眾見諒，如有用水問題，可隨時撥打台水公司免付費客服專線「1910」。（編輯：郭無患）1110920

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