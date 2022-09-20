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地震導致竹北東興圳橋高低落差 竹縣府緊急搶修

2022/9/20 13:34（9/21 09:02 更新）
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新竹縣竹北市興隆國小前的東興圳橋面與銜接路面因地震產生高低落差，新竹縣文化局已請廠商研擬修復方案。民進黨竹北市長參選人鄭朝方（右）19日前往現場關心情況。（鄭朝方競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月20日
新竹縣竹北市興隆國小前的東興圳橋面與銜接路面因地震產生高低落差，新竹縣文化局已請廠商研擬修復方案。民進黨竹北市長參選人鄭朝方（右）19日前往現場關心情況。（鄭朝方競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月20日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電）新竹縣竹北市興隆國小前的東興圳橋面與銜接路面因台東地震產生高低落差，新竹縣文化局表示，昨天會勘後已進行臨時維護，廠商將研擬方案，儘速完成修復。

新竹縣政府文化局長副局長林益洲告訴中央社記者，昨天上午接獲校方及當地里長通報後，第一時間已在現場設置三角錐及告示牌，並通知校方與老師提醒學童注意安全。

林益洲說，經現勘後，確認鋼構橋體、橋面沒有受到損壞，但兩側銜接處的路面有塌陷情形，造成高低落差，為求盡快解除潛藏危機傷害，廠商將於今天下午前往確認路面狀況，進一步評估修復方案，讓學童跟市民都能行得安全。

民進黨竹北市長參選人鄭朝方透過新聞稿表示，東興圳橋是許多學童上下學的重要通道，此次受到地震影響，導致橋面與銜接路面高低不平，盼相關權責單位盡快處理。（編輯：方沛清）1110920

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