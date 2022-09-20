氣象局：台東地震非池上斷層引起 兩天內不排除規模5餘震

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氣象局地震測報中心主任陳國昌20日表示，台東規模6.8地震非池上斷層引起，前震、主震或規模較大的地震都不在池上斷層面上。（圖取自經濟部中央地質調查所網頁faultnew.moeacgs.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局地震中心今天解釋，目前仍維持台東規模6.8地震非池上斷層引起，前震、主震或規模較大的地震都不在池上斷層面上；這1、2天不排除有規模5餘震，但這個機會愈來愈降低。

根據中央氣象局資訊，18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

外界質疑這起地震是池上斷層所引起，氣象局地震測報中心主任陳國昌今天表示，主要規模6以上的前震、主震都不是在池上斷層的斷層面上。

陳國昌說，池上斷層相當長，從觀測資料來看，此次規模較大的地震，確實不是發生在池上斷層的斷層面上；但池上斷層一定也有受到影響，有小的錯動不足為奇。

陳國昌強調，這1、2天還是不排除可能會有規模5的餘震，但這個機會愈來愈降低。

至於「中央山脈斷層」到底是不是真的有一個斷層，陳國昌指出，這個問題地震界討論非常多年，由於中央地質調查所2021年才增加2個新的活動斷層，仍未加入「中央山脈斷層」，因此沒有相關的證據。

陳國昌認為，這次地震後，地調所會再調查；就地理上的形狀，中央山脈直接在縱谷旁高聳，看得出確實是有分界線存在，在地質上，在這山脈、縱谷兩邊的地質、岩石、礦物的結構也不同，會認為這是一條構造線，但不代表兩邊的岩石不同就會形成斷層面，斷層仍有必須符合的定義。

陳國昌說，地震有重覆性，但講週期必須很嚴謹，未來可以用統計的方式做為地震發生判斷的依據，可是地震可能需要好幾百年的時間醞釀，現在地震觀測歷史還太短。（編輯：管中維）1110920