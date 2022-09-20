氣象局：台東地震趨緩 仍有餘震但不密集

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局地震中心主任陳國昌今天表示，根據統計台東地震已經趨於緩和，接下來約一個月應該還會有餘震，但不密集，可能是幾天、一個禮拜才會發生。

根據中央氣象局資訊，18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌今天表示，昨天到今天時序上的變化，地震密集餘震的階段接近尾聲，今天已明顯減少很多。

陳國昌指出，就統計來看，前震73個，主震1個，餘震到今天上午9時23分台東規模4.3地震為止共90個，合計164個地震。其中18日當天主震發生前，18日當天有59個前震；19日一整天有27個地震發生。

陳國昌說，從主震發生前有幾波地震高峰，主震發生後就一路向下，從昨天到現在，這個地震應該已經接近尾聲，慢慢趨於緩和，「可以鬆口氣」。

陳國昌補充，接下來雖然還會有餘震，但不會像之前發生這麼密集，間隔時間會比較長，接下來約一個月應該還是會有餘震，但可能是好幾天、一個禮拜才會發生。

陳國昌說，之前有一段時間覺得，餘震忽然停這麼多小時都沒有發生會有點擔心，但經統計餘震觀察趨勢，是符合地震序列逐漸衰減的標準，密集地震期應該是快要結束。

至於外界推測台東2起規模6以上的地震，可能會是更大地震的前兆，陳國昌認為機會相當低；陳國昌說，現代對地震了解太少，但還是有固定的模式，雖然也有例外，但目前看來規模6.8地震之後是符合逐漸衰減的模式。（編輯：郭諭儒）1110920

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）