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花蓮卓溪地震規模5.9 氣象局：再發生更大地震機率小

2022/9/19 15:43（9/19 16:02 更新）
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花蓮縣卓溪鄉19日上午發生規模5.9地震，最大震度花蓮縣5弱。（圖取自facebook.com/CWBSC.TW）
花蓮縣卓溪鄉19日上午發生規模5.9地震，最大震度花蓮縣5弱。（圖取自facebook.com/CWBSC.TW）
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（中央社記者余曉涵台北19日電）台東昨天發生規模6.8地震，今天上午花蓮卓溪發生規模5.9餘震，不過從上午10時26分後就未有警報的地震發生。對此，中央氣象局表示，後續再發生較大地震的可能性非常小。

台東昨天發生芮氏規模6.8地震，後續餘震不斷，今天上午花蓮卓溪再發生規模5.9餘震，但從10時26分後就未有可發布資訊的地震發生，外界擔心這正不正常、後續會不會再發生更大的地震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌下午接受媒體聯訪表示，雖然也不確定這是不是正常現象，但以中央山脈東側過去以往的地震模式來看，這地區通常都是發生大地震後，就很少發展為有系列的地震序列。

陳國昌指出，以他自身來看，是較為樂觀看這件事，因此認為不會朝有更大地震的方向，也就是說，要發生更大地震的可能性非常非常小。

陳國昌表示，後面若有可能有更大餘震，趨勢不會像現在這樣逐漸停少，甚至就停住了，因為能量釋放沒有達到平衡，還有多少能量也都不知道，但像這樣漸漸趨緩，甚至停住，比較像是把所有能量一次釋放完。（編輯：管中維）1110919

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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