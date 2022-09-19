台東池上主震引發餘震 氣象局估最北就到卓溪

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（中央社記者張雄風台北19日電）花蓮卓溪上午發生規模5.9地震，氣象局說，卓溪與池上構造不同，研判是受到台東池上主震引發，因此納入餘震，目前評估餘震最北就到卓溪，而卓溪當地可能會有本身小規模餘震。

根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時7分發生芮氏規模5.9地震，地震深度13.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方69.0公里（位於花蓮縣卓溪鄉），最大震度花蓮縣5弱。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，卓溪震央距離台東池上主震位置偏北邊，是目前看到所有餘震裡最偏北的位置；就本次地震序列來觀察，最北差不多就在卓溪，最南則是在鹿野一帶，整體來說餘震的次數不多。

陳國昌指出，可以肯定的是，卓溪這個地方的發震構造與台東池上主震不太一樣，研判是受到主震引發的地震；卓溪之前也有發生規模比較小的地震，因此也納入餘震範圍內；一般而言，只要是大地震的序列，都有機會引發周遭的構造，也發生地震。

陳國昌提到，由於卓溪這起地震比較大，不排除會自己產生餘震，後續規模較小的餘震可能會增多 。

陳國昌強調，若就監測統計來看，截至今天上午9時許，前震加餘震共147起，但在接下來1個半小時左右時間，加上卓溪規模5.9地震，只有3個餘震，因此地震的大趨勢在減緩；不過他也提醒，規模超過5的餘震在這2、3天可能還是會有。

陳國昌進一步解釋，中央山脈一帶以往的背景地震，規模5以上也常有，但發生之後餘震非常少，有時只有1、2個；因此這次的地震序列，確實與以往不太一樣。

陳國昌認為，台東主震地區應該不至於有更大的地震發生，雖然不確定其他周邊的發震構造影響情況，但就卓溪這個地震而言，因為發震構造受到主震影響所引發，所帶來餘震影響不會太多；台東池上主震的餘震應該也不會有再往北的情形。（編輯：方沛清）1110919