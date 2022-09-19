餘震達73起 氣象局：3天內可能還有規模5以上地震

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北19日電）根據氣象局地震測報中心統計，自昨天台東池上規模6.8主震發生後，截至今天上午8時許，已累計73起餘震，追平前震次數；預估接下來5天或1週左右，餘震頻率就會顯著下降。

根據中央氣象局資訊，昨天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

根據氣象局地震測報中心統計，本起地震共73次前震，在台東池上主震發生後，截至目前最後一起為今天上午8時24分，共發生73起餘震，追平前震次數。

地震測報中心主任陳國昌表示，主震發生3天內可能還有規模5以上的地震發生，一週內還有規模4以上，若發生地震的規模愈小拖的時間可能愈長。

陳國昌解釋，在17日台東關山規模6.4地震發生後，原本提到餘震可能持續約1個月時間，他解釋，並非一直有非常密集餘震，例如17日可能10分鐘就1次餘震，但這樣的頻率不會維持太久，通常接下來5天或1週左右，餘震頻率就會顯著下降。

陳國昌說，通常定義餘震是需要在規模3以上，再弱的規模一般人其實不易查覺；且類似這樣規模6.8的強震，規模3以下的餘震可能高達數百起。

陳國昌舉例，今年323花東地震，一開始也出現規模6以上的餘震，約4、5天就減緩，其實到現在還偶爾會出現餘震，斷斷續續已經持續約半年了，但規模都不大。

另外，陳國昌提到，2018年花蓮米崙斷層地震，與本次台東池上的地震類似，先有外海發生規模5.8的前震，持續約1天多，接著是規模6.3的主震，緊接著又出現規模5.9的餘震；只是米崙斷層是破碎帶地震，當時餘震從一個構造誘發另一個構造，從海上到陸地，由北而南，時間拖得非常長。（編輯：陳仁華）1110919