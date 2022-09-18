台東2小時20震規模最大6.4 地震中心：可能存在不明構造

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根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4。（圖取自facebook.com/CWBSC.TW）

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（中央社台北18日電）根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20起地震，都是淺層地震，其中最大為芮氏規模6.4，最大震度6強，全台有感。這也是49年來關山地區最大的地震。

中央氣象局地震測報中心統計，這是今年以來第7起規模6以上的強震，遠超過台灣以往每年2至3起規模6以上地震的平均數。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌接受媒體聯訪表示，這個地震有點奇怪，震央無破碎帶，是49年來當地最大震，應有不知的構造存在。

他表示，根據觀測資料顯示，從1973年至今，在地震的震央關山地區10至15公里範圍內，從未有規模6以上的地震，只發生7次規模5以上的地震，且只有1次在1998年達到規模5.5。

昨晚首起地震發生於晚間9時41分，芮氏規模6.4，地震深度7.3公里，震央位於台東縣政府北方35.8公里（位於台東縣關山鎮），最大震度台東縣6強，花蓮縣5強、高雄市5弱。

之後又陸續發生餘震，規模從3.3到5.5，震央分別為關山鎮、池上鄉、海端鄉。

台東縣關山鎮17日晚間發生芮氏規模6.4淺層地震，鄰近的花蓮縣富里鄉一處無人居住老屋牆面因強震倒塌，所幸並未造成傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月17日

台東17日晚間發生規模6.4地震，一處賣場物品掉落。中央社記者盧太城台東攝 111年9月17日

地震發生後，氣象局針對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布災防告警訊息（國家級警報），提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

台鐵公告因受地震影響，七堵至屏東間上、下行各次列車皆有延誤。

台北捷運一度暫停、減速，廣播通知調整列車速度，晚間10時許已恢復正常行駛。

高雄捷運局表示，地震發生當下一度停車靜待5分鐘，之後所有列車均已進入車站，無回報設備受損情況。

地震造成台東市賣場物品掉落、釣蝦池波濤洶湧；花蓮富里鄉富里村一處無人居住的老屋牆面倒塌，並未造成傷亡。高雄、台南則有部分地區停電、自來水管破裂，建物天花板掉落，所幸災情都不大。

原能會表示，核能電廠均正常運作，將持續關注後續情形。台電表示，核三廠機組正常運轉，花東地區供電正常。

行政院長蘇貞昌晚間透過臉書指出，他已要求各部會，即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況。（編輯：唐聲揚）1110918