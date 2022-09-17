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917台東地震
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台東地震影響 台鐵高鐵皆有列車暫停行駛

2022/9/17 22:42（9/17 23:16 更新）
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台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，最大震度達6強，雙鐵營運都受影響。圖為台鐵一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）
台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，最大震度達6強，雙鐵營運都受影響。圖為台鐵一列自強號列車駛入台北車站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台東今晚發生芮氏規模6.4的強震，最大震度達6強。雙鐵營運都受影響，部分列車皆暫停行駛。

台灣高鐵今晚發布新聞稿表示，晚間受地震影響，啟動雲林至左營間地震告警。共有5車次營運列車（南下3班、北上2班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。

台灣高鐵表示，現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉，部分列車會有延誤。

台鐵公告受地震影響，自晚間9時41分起，屏東至台東間上、下行各次列車皆有延誤，其中太麻里至台東間按地震相關規定辦理，各次列車暫時停駛。

台鐵表示，已通知工務、電務單位巡查路線及電車線設備，確定無礙後再恢復正常運轉。（編輯：黃世雅、王靖怡）1110917

台鐵樹林站電子看板顯示多班列車延誤。（中央社）
台鐵樹林站電子看板顯示多班列車延誤。（中央社）
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