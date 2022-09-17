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台東6.4地震有點怪 震央無破碎帶49年來當地最大震

2022/9/17 23:50（9/17 23:59 更新）
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台東17日晚間發生芮氏規模6.4強震，全台有感。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
台東17日晚間發生芮氏規模6.4強震，全台有感。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台東今晚發生芮氏規模6.4強震，全台有感。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌接受媒體聯訪表示，這個地震有點奇怪，震央無破碎帶，是49年來當地最大震，應有不知的構造存在。

陳國昌說，今晚台東6.4的地震是今年以來規模第2大地震，僅次於3月23日花蓮外海規模6.7的地震，但今晚地震的震度達6級強，是今年以來最大，3月23日花東外海地震最大強度是6級弱。

陳國昌說，根據地震分布情形來看，今晚的地震震央並無破壞性或明顯的破碎帶，原本推測可能與接近的池上斷層有關，但後來發現地震與池上斷層的傾斜面並無關聯。

陳國昌形容，這是個很奇怪的地震，目前的了解有限，推測與板塊推擠造成的變形有關，但這個地區應有不知的構造存在。

他表示，根據觀測資料顯示，從1973至今，在今天地震的震央關山地區10至15公里範圍內，從未有規模6以上的地震，只發生7次規模5以上的地震，且只有1次在1998年達到規模5.5。

陳國昌研判，未來兩天內應該還有規模5的餘震，5天內不排除有規模4的餘震。（編輯：唐聲揚）1110917

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
台東縣關山鎮17日晚間發生芮氏規模6.4淺層地震，鄰近的花蓮縣富里鄉一處無人居住老屋牆面因強震倒塌，所幸並未造成傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月17日
台東縣關山鎮17日晚間發生芮氏規模6.4淺層地震，鄰近的花蓮縣富里鄉一處無人居住老屋牆面因強震倒塌，所幸並未造成傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月17日
台東17日晚間發生規模6.4地震，一處賣場貨架間走道都是被震落的商品。中央社記者盧太城台東攝 111年9月17日
台東17日晚間發生規模6.4地震，一處賣場貨架間走道都是被震落的商品。中央社記者盧太城台東攝 111年9月17日
台東池上一間便利商店的貨架被地震震倒。（民眾提供）
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高雄市警方17日晚間獲報在三民區大昌二路大樓前有水自孔洞冒出，經通知相關單位到場處理後，10時25分已停止冒水。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月17日
高雄市警方17日晚間獲報在三民區大昌二路大樓前有水自孔洞冒出，經通知相關單位到場處理後，10時25分已停止冒水。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月17日
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