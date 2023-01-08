918地震花蓮農路復建啟動 中央挹注2.6億經費

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918地震重創花蓮縣南區，玉里赤科山及富里六十石山產業道路多處發生大規模崩塌，災後啟動復建機制，行政院已核定新台幣2億6000多萬元工程經費，目前進入規劃設計階段。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月8日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）918地震重創花蓮縣南區，尤其玉里赤科山及富里六十石山產業道路多處發生大規模崩塌，千瘡百孔亟待修復；行政院已核定2億6000多萬元工程經費，目前進入規劃設計階段。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，針對全縣因 918地震而受損農路，災後隨即啟動復建機制，逐一現勘彙整提報中央審查，並於民國111年12月16日獲行政院正式核定新台幣2億6057萬4000元工程經費，其中包含赤科山1億2133萬元、六十石山8974萬6000元。

赤科山及六十石同屬海岸山脈，原本就屬於較鬆軟的沖積岩地質，經過此次地震，地質更為鬆動，致使邊坡遭雨水沖刷土石容易滑落。

地震後雖然由公路局、鎮（鄉）公所暫時搶通，但大雨及颱風又來侵襲再度發生災害，因崩塌規模及土砂量甚鉅，後由縣府、水保局花蓮分局共同努力才勉強搶通，但受到複合式災害後邊坡極不穩定，不僅搶修難度高，也造成後續設計及施工難度大增。

兩座金針山自中央經費核定後，縣府立即著手規劃設計，預計於3月完成，經水保局審查通過後即可辦理工程發包作業。

農業處長陳淑雯說明，赤科山主線道路雖搶通，仍有間歇性小規模崩塌情形，目前山上居民通行主要仰賴竹林段替代道路，考量民眾通行安全，針對路況較顛簸或狹窄危險路段，縣府將與水保局合作優先整修改善，呼籲民眾避免通行主線道路，以免發生危險。

縣府表示，縣府重視地方基礎建設，對於與農民生活息息相關的農路維護不遺餘力，其他損壞農路也會以最快速度完成復原工程，盼能儘速提供民眾安全的道路。（編輯：陳仁華）1120108