台東地震賣場物品掉滿地 花蓮富里老屋牆面倒塌[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東縣關山鎮17日晚間發生芮氏規模6.4淺層地震，鄰近的花蓮縣富里鄉一處無人居住老屋牆面因強震倒塌，所幸並未造成傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈台東縣17日電）台東縣關山鎮今晚發生芮氏規模6.4地震，造成台東市賣場物品掉落、釣蝦池波濤洶湧；花蓮富里鄉富里村一處無人居住的老屋牆面倒塌，並未造成傷亡。台東、花蓮目前沒有災情傳出。

根據中央氣象局資訊，今天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，最大震度台東6強、花蓮縣5強、高雄市5弱。台東縣消防局及花蓮縣消防局目前都未接獲災情通報。

移居池上鄉的沈姓民眾告訴中央社記者，宵夜吃一半就聽到地鳴聲，接著上下、左右搖晃，嚇得她放下食物跑出家門，家中玻璃瓶罐掉落，且餘震不斷，暫時不敢進屋內，直呼沒遇過這麼大的地震。

影片來源：CNA-南部地方組

池上鄉長張堯城接受中央社記者電訪指出，初步勘查鄉內沒有災情傳出，已由各村里長前往家戶關心居民狀況。

地震在台東市震度5弱，賣場商品因搖晃掉落，玻璃瓶裝食品掉落破裂；台東市某釣蝦場的池水被搖出池外，因餘震不斷，池水波濤洶湧。盧姓民眾說，搖晃維持約10秒鐘，因地震來得凶猛，且餘震連連，即便外面下著雨，也暫時不敢回屋內。

花蓮富里鄉公所秘書許仰鍇表示，富里村和平街巷子內，有一處約70年的土角屋牆面倒塌，因屋內無人居住，倒塌時沒有人經過，並未造成傷亡。（編輯：黃世雅）1110917

台東17日晚間發生連續地震，最大規模6.4。圖為台東一處賣場物品掉落。中央社記者盧太城台東攝 111年9月17日