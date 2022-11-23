918強震 政院核定近38億助花東重建橋梁學校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）918強震造成花東地區多處損害，行政院公共工程委員會主委吳澤成今天表示，行政院已核定約新台幣38億元，用來協助花東玉長大橋、寶華大橋等4座橋梁與學校等，共計226項設施重建。

918強震造成花蓮縣、台東縣的高寮大橋、玉長大橋、崙天大橋、寶華大橋以及學校、道路等多處受損，台鐵花東線玉里至富里段也仍在修復中。

負責督導後續復原重建的吳澤成晚間接受中央社記者訪問時指出，強震影響花、東地方公共工程計12類、226項，重建經費近38億元，主要由中央特別統籌分配稅款支應，部分由交通部公路總局及經濟部水利署補助，其中花東4座橋梁重建經費由中央全額支應。

吳澤成說，上述經費已獲行政院核定，工程會日前也提供設計及施工同步進行的加速採購策略，讓台鐵玉里富里路段，比預計提早完成修復；他也將發函要求相關機關，未來遇到類似災害時，應以原有開口合約及時進場，採設計與工程同步進行，如類統包方式的發包策略，加速重建腳步。

工程會官員補充，鐵路重建部分，工程會建議台鐵局分2階段辦理，先使結構回復原狀，再進行後續永久結構補強或改建，同時請台鐵局採用設計及施工同步進行的加速採購策略，讓原先估計明年6月才能完成的通車，大幅提前於明年1月18日，台鐵局更於昨天宣布可提早在今年12月28日就通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

官員說，重建經費當中，花蓮縣、台東縣的4座橋梁占比最高，達24億元，已依據公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點，經現場勘查後，由中央全額補助；其中台東縣寶華大橋配合水利署治理計畫改建，崙天大橋則因原橋寬不足，配合交通安全改建引導加寬獲得兩機關經費挹注。

另外，強震也震出花蓮六十石山及赤科山部分業者無法申請合法民宿問題，工程會官員表示，吳澤成在今天會議請觀光局先開會，找尋合理解決方式，若無共識再由工程會協調。（編輯：謝佳珍）1111123