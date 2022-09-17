台東地震規模6.4全台搖晃明顯 最大震度6強

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（中央社網路17日電）根據中央氣象局資訊，今天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣政府北方35.8公里（位於台東縣關山鎮），地震深度7.3公里，最大震度台東縣6強、花蓮縣5強、高雄市5弱。

地震發生後，氣象局針對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布災防告警訊息（國家級警報），提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

高雄捷運局表示，地震發生當下一度停車靜待5分鐘，目前所有列車均已進入車站，旅客均可下車，無人員受困，目前無回報設備受損情況。預計晚間10時45分列車空車巡軌完畢後會恢復行駛。

台北捷運也一度暫停、減速，廣播通知調整列車速度，晚間10時許已恢復正常行駛。

行政院長蘇貞昌在臉書表示，稍早東部地區發生芮氏規模6.4地震，已要求各部會即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況，並回報各地是否發生災情，請民眾以中央氣象局、各級政府機關發布消息為主。（編輯：王靖怡）1110917

圖為台東一處賣場物品掉落。中央社記者盧太城台東攝 111年9月17日

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）

（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）