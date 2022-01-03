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地震速報6/32

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

2022/1/3 20:43（1/4 14:42 更新）
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若搭捷運遇上地震該如何自保？氣象局提醒，乘客務必緊握支撐物，將身體重心放低，以免跌倒受傷。（中央社檔案照片）
若搭捷運遇上地震該如何自保？氣象局提醒，乘客務必緊握支撐物，將身體重心放低，以免跌倒受傷。（中央社檔案照片）
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（中央社網站3日電）花蓮外海下午5時46分發生規模6.0地震，雙北、宜蘭最大震度4級。正逢下班時間，部分大眾運輸工具緊急停駛、減速。若搭捷運遇上地震該如何自保？氣象局提醒，乘客務必緊握支撐物，將身體重心放低，以免跌倒受傷。

氣象局在臉書粉絲專頁「報地震-中央氣象局」發文指出，地震發生時，如果民眾正在車廂，捷運會減速，不需慌張，但必須緊握把手或鋼條，放低重心。

氣象局以台北捷運系統為例，若高雄發生規模4.5以上，震度達3級以上的地震時，即便台北未達警報發布標準，強震即時警報系統仍會對位在台北的台北捷運系統發送地震資訊，供北捷評估是否要執行防災應變措施。

若捷運系統所在地的地震震度大於等於2級時，月台會暫停發車，站間的捷運也會減速停車，直到確認軌道、系統均正常後才會恢復正常運轉。

氣象局說明，車廂可能因減速和地震而不穩，乘客務必緊握支撐物，將身體重心放低，避免跌倒。地震停歇後，乘客須配合站務人員指示和疏導，一邊使用外套或包包保護頭部，一邊離開捷運系統。（編輯：趙敏雅）1110103

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