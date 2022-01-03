更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
地震速報
新聞專題
地震速報12/32

台北震度4級國家級警報為何沒響 氣象局：預判未達標準

2022/1/3 19:15（1/3 19:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮外海3日下午發生規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。（國家災害防救科技中心提供）
花蓮外海3日下午發生規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。（國家災害防救科技中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮外海今天下午發生規模6.0地震，北部明顯有感，但全台民眾都卻沒收到災防告警訊息。氣象局地震測報中心表示，主要是外海測站少，最初預判震度未達標準，才沒有發布示警通知。

根據中央氣象局資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級，這些地區搖晃明顯，時間接近1分鐘，但是全台民眾手機都沒有響起國家級警報。

對於許多民眾抱怨並未收到災防告警訊息，地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，主要原因是震央在外海比較遠的地方，測站非常少，所以幾乎都是等到震波到岸上測站才測量地震的距離、深度和強度；一開始宜蘭、花蓮強度是3級，所以台北是不超過3級，才沒有發訊息通知。

至於為何在大台北地震感受較大，陳國昌認為是與盆地效應有關，所以才會到達4級；這部分也有納入發布告警訊息的考量，但就算有盆地效應，台北的震度也不會超過較靠近震央的宜、花；未來若能增加外海設置測站，才有機會加強對外海的監測。

陳國昌解釋，本次地震屬於淺層地震，是進入隱沒帶的前緣，菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊，因為隱沒作用拉動上盤，在擠壓的過程中變形、破裂，屬於弧前盆地擠壓的地震類型，在這個地區常出現。

陳國昌指出，這個地區地震蠻多的，算是好發區，自從1980年以來這附近就有4起規模超過6的地震，最大高達規模6.8；去年地震活動比較頻繁，可能與隱沒帶活動有關，未來可能還有一整年的時間，可能地震活動的頻繁度不輸去年，不排除加強監測。

陳國昌提到，以目前的情況看來這次地震是主震，不排除2、3天內有規模4至5的餘震，但這個地區是相當破碎的地區，所以餘震不多，規模也不會太大。（編輯：陳清芳）1110103

（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
延伸閱讀
地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看手機收不到災防告警訊息 5個原因先查看地震國家級警報預計5月起全台標準一致 北市改4級以上才發布921大地震22週年 氣象局臉書憶一道105公里的傷痕
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀