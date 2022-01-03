東部海域17:46地震規模6.0 宜蘭雙北4級劇烈搖晃【更新】

（中央社台北3日電）根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。台北市搖晃明顯，時間接近1分鐘。震度3級的地區包含花蓮、台中、新竹、桃園、彰化。（編輯：唐聲揚）1110103

台北震度4級國家級警報為何沒響 氣象局：預判未達標準

（中央社記者張雄風台北3日電）今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，台北地震強度達4級，卻有許多民眾抱怨並未收到災防告警訊息，地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，主要原因是震央在外海比較遠的地方，測站非常少，所以幾乎都是等到震波到岸上測站才測量地震的距離、深度和強度；一開始宜蘭、花蓮強度是3級，所以台北也是不超過3級，才沒有發訊息通知。

至於為何在大台北地震感受較大，陳國昌認為是與盆地效應有關，所以才會到達4級；這部分也有納入發布告警訊息的考量，但就算有盆地效應，台北的震度也不會超過較靠近震尺的宜、花；未來若能增加外海設置測站，才有機會加強對外海的監測。（編輯：陳清芳）1110103

▼台北市民眾感到劇烈搖晃