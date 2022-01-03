地震規模6.0北市搖晃劇烈 北捷慢速行駛後恢復正常營運【更新】

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（更新）北捷設備檢視正常，列車慢速巡軌後，全線已恢復正常營運。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台灣東部海域發生規模6.0地震，台北市最大震度4級。台北市政府宣布，災害應變中心已提升為強化三級開設；北捷表示，已照SOP啟動慢速巡軌作業，暫無異常回報。

根據中央氣象局最新資訊，花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域）今天傍晚5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。

台北捷運公司表示，傍晚5時47分，北捷接獲地震相關訊息後，立即按照SOP啟動列車慢速巡軌作業，並通知各機廠檢視軌道狀況，暫無異常回報。

台北市政府表示，由於震度達4級，北市災害應變中心已提升為強化三級開設，工務、都發、產業及消防局立即派員進駐，其他各單位內部成立緊急應變小組，並立即展開查、蒐報及救災工作。（編輯：李錫璋）1110103

台鐵部分路段減速慢行高鐵無影響 機捷一度暫停影響2500名乘客

（中央社記者汪淑芬、吳睿騏台北-桃園3日電）今天下午5時46分東部海域發生芮氏規模6.0地震。高鐵營運未受影響，台鐵部分路段減速慢行。台灣高鐵公司回應，這起地震並未影響高鐵列車運轉。

台鐵表示，和平與大里、七堵與樹林間按4級地震規定辦理；鳳林與和平、樹林與香山間、內灣線及六家線按3級地震規定辦理。

根據台鐵規定，路線所在地發生3級地震，第1趟列車以時速60公里速度慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第2趟列車起恢復原速；路線所在地發生4級地震，第1趟列車以時速30公里、第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，確認無礙後，才恢復原速度。

桃園大眾捷運公司表示，下午地震後機捷立即停車待命隨後展開減速車巡作業，在6時26分確認無異狀已恢復正常營運，估計影響2500人。

桃捷公司透過通訊軟體發布因應說明表示，下午5時46分，機場捷運地震偵測系統顯示地震的震度為3級，桃捷公司行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，在6時26分完成巡軌作業後，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計，這次地震共影響20列車，影響乘客約2500名。（編輯：張雅淨、李錫璋、陳清芳）1110103